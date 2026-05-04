La sumisión de políticos y la delincuencia organizada.

“……El que la tira, que la levante.”

Los Farmez

La simbiosis entre la delincuencia organizada y los gobiernos es un fenómeno complejo en el que las redes criminales y los agentes estatales corruptos operan como partes interdependientes y articuladas de un mismo sistema, generando beneficios mutuos. Esta relación va más allá de la simple corrupción, evolucionando hacia un orden híbrido donde la delincuencia organizada y las autoridades coexisten, e incluso el crimen incorpora miembros a su estructura de negocios y obtiene una cesión tácita de soberanía.

Aspectos clave de esta relación en México y Latinoamérica:

Evolución del Crimen: Se pasa de una “fase depredadora” (lucha contra el Estado) a una “fase parasitaria” y finalmente a una fase simbiótica, donde la distinción entre gobierno y crimen se difumina.

Captura de Gobiernos Locales: La expansión del crimen organizado, con más de 80 grupos operando en México, se ha fragmentado y ha logrado capturar gobiernos locales, donde las organizaciones criminales financian campañas y grupos políticos.

Complicidad y Sumisión: En algunos casos, no es solo complicidad, sino sumisión de políticos y gobernantes al crimen organizado. Se reportan situaciones donde el crimen organizado actúa concertadamente con el propósito general de obtener un beneficio económico, a menudo utilizando patrullas y radios oficiales para cometer ilícitos.

Impacto Social: Esta relación genera altos niveles de impunidad, desapariciones y una “gobernanza criminal” donde la delincuencia organizada controla territorios, afectando la vida cotidiana, la economía y la seguridad de las comunidades. La debilidad de las instituciones estatales, los altos niveles de pobreza, la desigualdad y la impunidad son factores que propician esta situación.

El tema es objeto de intenso debate político. Mientras algunos análisis señalan una “herencia maldita” con complicidad en diversos niveles de gobierno, otros sectores, como la presidenta Claudia Sheinbaum, afirman que sus gobiernos no están vinculados con grupos delincuenciales, describiendo tales afirmaciones como falsas y destacando acciones contra la impunidad.

Esta simbiosis político-criminal se considera una realidad innegable en diversas regiones, donde el crimen organizado y la política se han fortalecido con el amparo y la complicidad de los gobernantes, lo que representa una grave amenaza para la democracia y la seguridad.

Cuando el PRI tenia la hegemonía de todo el estado mexicano, el gobierno de Estados atreves de la DEA inicio la presión para la detención de los lideres de los carteles. La relación entre el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”, es uno de los episodios más polémicos de la historia del narcotráfico en México, marcado por la detención del capo al inicio del sexenio y un presunto “reparto de plazas” que reconfiguró el crimen organizado. Es decir, ante la presión de la DEA ante el aumento de la droga sobre todo cocaína y heroína, cedió conformándose los carteles que hasta fecha se conocen.

Según el periodista Jesús Blancornelas, tras su detención, Félix Gallardo realizó una reunión en la cárcel para dividir el territorio mexicano y evitar una guerra. Sin embargo, el propio Félix Gallardo, desde la cárcel de Almoloya, envió notas afirmando que él no hizo el reparto, sino figuras gubernamentales. Se dice traicionado por Salinas de Gortari. Hasta la fecha Félix Gallardo continua en prisión.

En este fin de semana por conducto de sus abogados, solicito al Departamento de Justicia de Estados Unidos, se le reconozca como- testigo cooperante – a quien se le señala de haber sido un enlace entre los lideres de los Chapitos y Rubén Rocha Moya, en este caso en el caso de recibir represalias puede ser admitido en el programa de protección de justicia. De que tamaño es el miedo ¿Soltara la sopa? Le dio frio como dicen la Vox populi, “La voz del pueblo es la voz de Dios”. Desde luego la voz del pueblo de Morena.

La acusación del 29 de abril de 2026 señala a altos cargos de Sinaloa, incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza Cázares. También figuran funcionarios locales como Juan de Dios Gámez Mendívil (alcalde de Culiacán) y Dámaso Castro Zaavedra (fiscal adjunto), además de mandos policiales y financieros como Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz de la Vega, entres otros quienes gobiernan en el Estado de Sinaloa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señalo que en los próximos días solicitara al gobierno de México la extradición de gobernantes emanados de Morena. Las acusaciones vienen de La Corte del Distrito de Nueva York. No existe confianza en el Poder Judicial Federal.

El exsubrectario de Turismo de la Ciudad de México Simón Leby en una publicación señala en redes sociales, señalo que también están sujetos a señalamientos por el Departamento de Estados los gobernadores, Marina del Pilar, de Baja California, Tamaulipas, Américo Villareal, Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, todos pertenecientes de Morena 4T.

Estos señalamientos por parte del gobierno de Estados Unidos, iniciaron desde la llegada de López Obrador, ejecutándose en el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien con mucho enojo defiende a los políticos señalados, argumentando que no hay pruebas en las denuncias que conllevan la extradición. Solo falta que señale al expresidente de México como culpable de esta persecución. Los gobiernos de Morena perdieran la brújula, el poder los contamino, la delincuencia organizada toco sus hombros y de inmediato se coludieron. López Obrador ya no los pudo defender, muchos menos la presidenta, pero eso si por semana en sus mañaneras difunde encuestas en donde – el pueblo – le tiene mucho carillo y la adoran. El gobierno se mide por la gobernanza no por aplausos, mucho menos por encuestas de aprobación.

La presidenta y sus lacayos en su mayoría heredados por el gobierno anterior están dentro del Cuarto círculo (Avaricia) -, como se describe en el libro de Dante Alighieri – “La divina Comedia. Los que dedicaban su vida por y para los bienes materiales; aquellos cuya única preocupación es el dinero y el materialismo. Su castigo era empujar objetos muy pesados a lo largo del círculo del inframundo y chocarse constantemente los unos con los otros. Este circulo describe a los miembros de Morena dándose con todo echándose culpas.

El titular de la SSPE Omar García Harfuch, de inmediato se traslado a Washington de manera inmediata donde sostuvo una reunión con el Director de la CIA y de inmediato el gobierno de Estados Unidos señalo a los políticos involucrados con el crimen organizado. El gobierno tiene conocimiento sobre estos hechos, tal vez ingenuos nunca imaginaron la avalancha que cayo sobre nuestro país. Es notorio, el gobierno de Morena no ha logrado controlar a los carteles, mas poderosos que la Cosa Nostra en Italia.

La presidenta de inmediato exigió pruebas, dice que las aportadas no son suficientes para la extradición del Gobernador Rocha Moya, quien pidió licencia para no obstruir las investigaciones de la Fiscalía General de la Republica, así como otros funcionarios hicieron lo propio, el resto escondidos, porque ni a lo parque temáticos pueden ir, pueda ser que los detenga Mickey Mouse. Las presiones de Estados Unidos fueron tan fuertes que finalmente el gobierno mexicano inicio la investigación.

El resto de los políticos de Morena están el Centro del Infierno de Dante Alighieri, son los pecadores más acérrimos, pues cometieron actos de traición a sabiendas contra sus señores, designados por Dios. Son muchos los que se encuentran en este circulo. Javier Corral, Noroña, Adán Augusto López, entre otros.

Los asesores jurídicos de la presidente entre otros la recién designada Luisa María Alcalde, no tiene la altura política y jurídica para enfrentar para enfrentar la Fiscalía de Nueva York, no por falta de conocimientos, los abogados están para atender controversias de hecho y facto del gobierno mexicano, pero están dedicados a defender a políticos, estos tienen que demostrar que no han cometido delito alguno. En México existe un principio de derecho – La presunción de inocencia -. La recomendación de los asesores jurídicos a la presidenta fue “mencione que no hay pruebas suficientes, esa fue la única defensa no mas.

Tan hubo pruebas que la Fiscalía General de Republica inicio a integrar las carpetas de investigación de los funcionarios señalados. ¿Habrá pruebas? La presidenta se imagino que con la expulsión de 93 delincuentes de alto nivel al gobierno de Estados Unidos Donald Trump estaría feliz con este este gesto. Muchos purgando sus penas, otros en juicios en proceso sin sentencia, entre otros, es decir la presidenta no los extradito, les aplico el articulo 33 de la Constitución, el cual regula este proceso legal el cual es exclusivo de la presidenta de la República, siendo expulsados cuando este se aplica solo a extranjeros. Es decir, al margen de que sean delincuentes diría la presidenta: ¿Dónde están las pruebas? Donald Trump ahora solicita la entrega de políticos involucrados en la delincuencia organiza. Esta historia apenas comienza. Diría Brozo: ¿Quieren que les cuente un cuento?

Por su parte Rocha Moya por lo pronto pidió licencia, lo cual se desprende que la presidenta se quedo muda. Seguirá con la cantaleta que no hay pruebas, estos le corresponden investigar a la FGR no a la presidencia, donde quedo su autonomía.

Esta es la primera señal gobierno de Estados Unidos, es la primera lista, empezaron en Sinaloa, que otros funcionarios de México están en la nueva lista.

La política criminal de López Obrador, de abrazos no balazos, saludos a la mama del Chapo Guzmán, las visitas continuas a Badiraguato de las cuales no se tiene conocimiento para que fueron. Esta es la herencia maldita de la presidenta.

Ahora se les olvido el inicio del procedimiento de Juicio Político a Maru Campos gobernadora de Chihuahua. No tienen tiempo para cosas menores, salvo para defenderse con gritos desde cualquier trinchera. La gobernadora por lo pronto en medio de los embates. Esta novela no tendrá un final feliz.

¿A que fue la presidenta a Palenque?

Salud y larga vida

Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH.

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