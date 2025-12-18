Tras presunto fraude, catea FGE oficinas de autofinanciera 

Personal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, cateó las oficinas de la empresa de autofinanciamiento National Company of Financing (NFC), ubicadas en una plaza comercial del periférico de la Juventud, en el fraccionamiento Residencial Cumbres

La orden de cateo cumplimentada la tarde – noche de ayer miércoles por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y agentes del Ministerio Público, fue librada por un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos bajo la causa penal 5238/25, por el delito de fraude.

Al momento, se cuenta con 10 querellas en contra de la mencionada empresa.