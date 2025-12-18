Maru Campos asiste a la ceremonia de clausura de la exposición militar

La gobernadora Maru Campos acompañó a las autoridades del Ejército Mexicano, en la ceremonia de clausura de la exposición militar “La Gran Fuerza de México” que se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua.

Las actividades se desarrollaron durante 21 días en la explanada de la Feria de Santa Rita, con la asistencia de 37 mil 277 personas, en su mayoría jóvenes, niñas y niños, que conocieron de primera mano las acciones que realizan la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional.

Durante el evento, la mandataria felicitó a los elementos del Hospital Militar Regional, del 32 Batallón de la Guardia Nacional, del 5to Batallón de Fuerzas Especiales, así como a quienes atendieron a la ciudadanía en los distintos espacios de la exposición.

Maru Campos convivió además con las alumnas y alumnos de la Secundaria Estatal 8366 y la Secundaria Federal #2, quienes acudieron al último día de apertura al público. La exhibición incluyó demostraciones de las unidades de artillería, aeronáutica, educación, hospitalaria, así como de la Fuerza Aérea, del criadero de ganado en Santa Gertrudis, de la Guardia Nacional, entre otras.

De manera paralela, como parte de la exposición se abrieron espacios itinerantes en parques, plazas y escuelas, con el fin de expandir su alcance a más sectores de la comunidad.

“Hemos sido testigos del reflejo de nuestra labor en los rostros de niños y jóvenes que, con una sonrisa nos motivaron día a día y que reflejaron la esperanza y futuro del país”, expresó en su mensaje de clausura el comandante de la Xl Región Militar, Fernando Colchado Gómez

.“Nuestro más sincero agradecimiento a la maestra Maru, pues su apoyo fue invaluable para el desarrollo de esta magna exposición”, concluyó.En el evento contó con la presencia del comandante de la 5ta Zona Militar, Felipe González; del coordinador de la Guardia Nacional, Alejandro Rivas; de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera y del subsecretario de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación y Deporte, Federico Acevedo.