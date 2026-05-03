Investigan a Alejandro Murat y 24 exfuncionarios por presunto desvío de 98 mil mdp.

Reporte Índigo

Las auditorías contables y físicas realizadas en al menos 10 dependencias del gobierno estatal anterior revelan que en dichos procesos se habrían encontrado múltiples irregularidades en proyectos de infraestructura.

Autoridades del estado de Oaxaca investigan al exgobernador Alejandro Muraty 24 integrantes y secretarios de su gabinete, por su presunta participación en el desvío de más de 98 mil millones de pesos.



La Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, encabezada por Leticia Reyes, dio a conocer que existen 104 carpetas de investigación actualmente en análisis por parte de la Fiscalía Anticorrupción y del Poder Judicial de Oaxaca.

Las auditorías contables y físicas realizadas en al menos 10 dependencias del gobierno estatal anterior revelan que en dichos procesos se habrían encontrado múltiples irregularidades en proyectos de infraestructura considerados prioritarios.

Entre las obras revisadas destacan el Centro Cultural Álvaro Carrillo, el Centro de Convenciones de Santa María Huatulco, el Circuito Interior, la zona de Símbolos Patrios y el complejo Casa Quetzal.

Los reportes incluyen posibles pagos sin justificación, fallas en planeación y ejecución de obra pública, recursos no comprobados, retrasos en entrega de maquinaria y equipo, así como inconsistencias en el manejo de cuentas públicas.

Turnan expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa

De las investigaciones abiertas, 12 expedientes fueron turnados al Tribunal de Justicia Administrativa, mientras que otras 104 carpetas se encuentran en poder de la Fiscalía de Control y del Tribunal Superior de Justicia del estado.

Las autoridades estatales investigan posibles delitos como abuso de funciones, ejercicio indebido del servicio público, uso ilícito de atribuciones, peculado, falsificación de documentos y desvío de recursos públicos.

Como parte de las acciones administrativas, también se confirmó la inhabilitación de 19 exservidores públicos, quienes no podrán ocupar cargos en la administración estatal debido a faltas graves.