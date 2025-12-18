Rinden Protesta de Ley juezas al TSJE

Los integrantes de la 68 Legislatura del Congreso local, aprobaron el dictamen por el que se otorga el nombramiento a dos juezas ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), luego de realizar el proceso correspondiente de sustitución por declinación y renuncia de dos jueces del Distrito Judicial Morelos.

Este documento fue presentado por la diputada Edna Xóchitl Contreras de la Comisión de Justicia del Poder Legislativo; ambas juezas electas: Ana Margarita Pérez Cárdenas y Ana Patricia Portillo García, rindieron protesta de Ley ante las y los diputados.

En este sentido, se otorgó la renuncia a María Cristina del Rosario Berjes como Jueza de Control del Distrito Judicial Morelos y llamó a Ana Margarita Pérez Cárdenas para que rindiera protesta ante dicho cargo, mientras que se reconoció la declinación de José Carlos González Reyes como Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial Morelos y se llamó a Ana Patricia Portillo García para que rindiera la protesta de Ley correspondiente.

La renuncia y declinación mencionadas, fueron notificadas al Poder Legislativo por parte del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua mediante Oficios No. SEOAJ 257/2025 y SEOAJ 340/2025, luego de ser electos en el proceso electoral extraordinario 2024-2025.

Por último, se refirió que el Instituto Estatal Electoral (IEE) notificó que el orden de prelación de la votación del proceso electoral extraordinario del 2024-2025, de las personas que obtuvieron las mayores votaciones con independencia de género.

Cabe mencionar que cada una de las juezas, habrán de desempeñarse por el periodo que resta del encargo sustituido en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.