Operará Bowí con horario especial el 24 y 25 de diciembre

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa que, con motivo de las fiestas navideñas, el sistema Bowí operará con horarios especiales los días 24 y 25 de diciembre, por lo que se recomienda a las y los usuarios planear sus traslados con anticipación.

El miércoles 24 de diciembre, la primera salida será a las 5:30 horas y la última a las 20:20 horas.En tanto, el jueves 25 de diciembre, el servicio iniciará a las 6:00 horas y concluirá a las 20:20 horas.

Bowí recuerda a las y los usuarios que pueden mantenerse informados a través de sus medios oficiales, así como en la línea de atención por WhatsApp “BowíChat”, al número (614) 512 93 86, para resolver cualquier duda.