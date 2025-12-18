Pide Municipio evitar sanciones por depositar basura o escombro en terrenos baldíos

Con el objetivo de mantener una buena imagen urbana, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, hace un exhorto a la población en general a evitar tirar basura o escombro en viviendas abandonadas y terrenos baldíos de la ciudad. Lo anterior, ya que esto genera además de una mala imagen urbana, entornos propicios para la proliferación de fauna nociva para la salud de las y los chihuahuenses, lo que provoca que se conviertan en un foco de infección.

Si bien el Gobierno Municipal, trabaja de forma permanente en la limpieza de estos espacios, es importante la colaboración de la ciudadanía al evitar tirar basura en estos espacios.

Es importante recordar que para que el Municipio llegue a la limpieza de un terreno baldío, primero debe ser reportado a través del 072 o en la aplicación “Marca el Cambio”, de ahí, se visita por parte de los guardianes ecológicos de la dependencia en mención y se le entrega una notificación al dueño donde se le solicita que por su cuenta, limpie el lugar denunciado.

En la notificación que se entrega al propietario, se le da un plazo de diez días para que sea limpiado el lugar, si no se atiende la misma, se procede a generar una multa y posteriormente se procede a limpiar por parte de la autoridad.

La Dirección de Servicios Públicos, únicamente atiende casos en donde el terreno o predio se encuentre sin ningún tipo de delimitación, por su parte, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, está facultada para actúar en casos donde los terrenos baldíos o viviendas se encuentren delimitadas y exhortar a los dueños a que hagan la limpieza de los mismos.