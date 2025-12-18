Dejaron en una carretera a abuelita inconsciente

fuente: MILENIO

Un caso que mantuvo en vilo a la sociedad matamorense dio un giro clave en las últimas horas. La mujer adulta mayor abandonada localizada en estado crítico a la orilla de la carretera a la Playa Bagdad comenzó a responder a los estímulos médicos y pudo proporcionar datos sobre su identidad.

El hecho, que evidenció una situación extrema de abandono y vulnerabilidad, activó la intervención del sistema DIF Matamoros y abrió nuevas líneas de investigación para esclarecer cómo y por qué fue dejada a su suerte en un punto despoblado del municipio.

Tras varias horas entre la vida y la incertidumbre, la voz de la mujer rompió el silencio que rodeaba su estado de salud. Autoridades del sistema DIF Matamoros confirmaron que la abuelita recuperó la conciencia e informó llamarse Nilda Perales Ramos, dato que resulta fundamental para avanzar en la localización de sus familiares y garantizar la restitución de sus derechos.

De acuerdo con información oficial, Nilda Perales Ramos permaneció inconsciente durante días después de haber sido presuntamente sometida con una sustancia que hasta el momento no ha sido identificada. Tras este hecho, fue abandonada a la altura del kilómetro 15 de la carretera que conduce a la Playa Bagdad, donde fue localizada en condiciones delicadas el pasado 17 de diciembre.

Actualmente, la mujer se encuentra bajo resguardo institucional en una Casa DIF ubicada en la capital del estado, donde recibe atención médica especializada y cuidados integrales. Las autoridades señalaron que su permanencia en este espacio se mantendrá hasta que su estado de salud muestre una mejoría significativa, priorizando su estabilidad física y emocional.

El procurador del sistema DIF Matamoros, Héctor Hugo Gutiérrez, informó que la adulta mayor es originaria de Laredo, Texas, por lo que ya se establecieron acciones para localizar a sus familiares y notificarles sobre su situación. Este avance permite ampliar la coordinación institucional y dar seguimiento al caso más allá del ámbito local.