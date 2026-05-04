Resultados históricos consolidan estrategia: Gilberto Loya

Ciudad Juárez.- A 56 meses de la actual administración, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya, presenta resultados contundentes que reflejan una disminución sostenida de la violencia y un fortalecimiento en el combate a las estructuras delictivas en la entidad.

En materia de narcotráfico, destacan más de 2.8 millones de dosis de fentanilo aseguradas, así como el decomiso de más de 780 kilogramos de distintas drogas, entre ellas cocaína, cristal y marihuana, además de cientos de unidades de sustancias psicotrópicas. Estas acciones representan un golpe significativo a las finanzas del crimen organizado.

A ello se suma el rescate de más de mil 700 personas migrantes, la destrucción de campamentos utilizados por grupos criminales, así como decomisos históricos de madera ilegal y la ejecución de múltiples cateos en diversas zonas del estado.

Gracias a estos resultados, Ciudad Juárez ha logrado salir del listado de las 15 ciudades más peligrosas del país, reflejando el impacto de una estrategia basada en inteligencia, coordinación interinstitucional y el uso de tecnología.

El secretario Gilberto Loya destacó que, como resultado de estas acciones, se ha registrado una disminución importante en los índices de homicidio doloso tanto en Ciudad Juárez como en el resto del estado, manteniendo una tendencia a la baja a nivel estatal.

“Seguiremos trabajando con la misma determinación para consolidar estos avances y garantizar que los resultados positivos se mantengan en todo Chihuahua”, reiteró el titular de la SSPE.

Con estos logros, la dependencia reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad y la paz, consolidando una estrategia que prioriza resultados tangibles en beneficio de la ciudadanía.