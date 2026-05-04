Entrega Marco Bonilla monitores pediátricos al sindicato del IMSS

El alcalde Marco Bonilla hizo entrega de tres monitores pediátricos al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en cumplimiento al compromiso de fortalecer la colaboración entre instituciones para cuidar la salud de las familias de Chihuahua.

Tras visitar las instalaciones del IMSS en diciembre, el edil realizó dicho compromiso y este lunes se entregaron, los cuales ayudarán a monitorear a bebés, niñas y niños signos vitales como la frecuencia cardíaca, respiración, presión arterial y saturación de oxígeno.

A la par, gracias al trabajo del DIF Municipal, se entregaron 100 mil cubrebocas como parte del compromiso de colaborar por la salud sin importar que sea una institución de índole federal.