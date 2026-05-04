Concluye CUM con pavimentación de dos calles de la tradicional colonia de Santo Niño y San José

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), concluyó las obras de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Privada de Corregidora, ubicada en la colonia Santo Niño, así como en la calle Victoria del Pueblo, en la colonia San José.

Estas acciones se llevaron a cabo mediante un esquema de coparticipación entre las y los vecinos y el Gobierno Municipal, lo que permitió sumar esfuerzos y recursos para mejorar la infraestructura vial en beneficio directo de las familias de ambos sectores.

Los trabajos incluyeron sondeos de líneas de descarga y drenajes, preparación de la superficie, nivelación y colocación del concreto hidráulico.

Con la finalización de estas obras, se contribuye al fortalecimiento de la movilidad urbana, así como a la mejora en las condiciones de seguridad, limpieza y conectividad de la ciudad.

En este sentido, el alcalde Marco Bonilla reiteró su compromiso de continuar impulsando proyectos que eleven la calidad de vida de las y los chihuahuenses, a través de vialidades más dignas, seguras y funcionales.

Asimismo, se invita a la ciudadanía a acercarse al CUM a calle Cuarta número 3610 colonia Santa Rosa o llamar al 072 para conocer los programas disponibles y gestionar obras en beneficio de su comunidad.