Prevé PC Municipal días calurosos con rachas de viento durante la semana

Coordinación Municipal de Protección Civil informa que, para los próximos días, se mantendrán temperaturas cálidas, con presencia de viento moderado a fuerte a mitad de semana, sin probabilidad significativa de lluvias.

Para este lunes 4 de mayo, se espera un día parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 33°C y mínima de 17°C, con vientos de 5 a 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 km/h, sin probabilidad de lluvia.

El martes 5 de mayo, se pronostica un ambiente mayormente nublado, con una temperatura máxima de 33°C y mínima de 16°C, así como vientos de 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas de hasta 55 km/h.

Para el miércoles 6 de mayo, continuarán las condiciones mayormente nubladas, con una temperatura máxima de 30°C y mínima de 13°C, con vientos de 25 a 35 kilómetros por hora y rachas de hasta 55 km/h.

El jueves 7 de mayo, se prevé un día soleado, con una temperatura máxima de 31°C y mínima de 12°C, con vientos de 5 a 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 km/h.

Finalmente, para el viernes 8 de mayo, se espera un ambiente mayormente soleado, con una temperatura máxima de 31°C y mínima de 15°C, con vientos de 5 a 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 km/h, y una ligera probabilidad de lluvia del 3%.

Se recomienda a la población extremar precauciones ante las rachas de viento, evitar actividades que puedan generar incendios y mantenerse hidratada, así como atender las indicaciones de las autoridades.