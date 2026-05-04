Armados emboscan a policías municipales de Gran Morelos durante la madrugada

Durante la madrugada de este lunes, se registró un ataque armado contra elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Gran Morelos, dejando como saldo un oficial lesionado por impactos de proyectil de arma de fuego.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 12:00 horas, cuando los agentes preventivos fueron interceptados por un grupo de civiles armados. Tras el reporte de la agresión, las autoridades locales solicitaron de inmediato el apoyo de los tres niveles de gobierno ante la incursión de un presunto comando delictivo en la cabecera municipal.

Hasta el momento no hay respuesta de apoyo por parte de la secretaria de seguridad pública estatal, ni de la fiscalía general del estado.