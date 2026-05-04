Señala Mario Vázquez encubrimiento federal en caso de narcopolítica en Sinaloa

El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, alzó la voz ante lo que calificó como un tema grave que el gobierno federal ha querido ignorar: la posible infiltración del crimen organizado en la política mexicana, particularmente en el estado de Sinaloa.

Vázquez fue contundente: “Lo que está ocurriendo en Sinaloa no puede minimizarse ni esconderse; estamos hablando de señalamientos gravísimos de narcopolítica. Cuando el crimen organizado se mete en la política, la democracia deja de ser democracia y pasa a ser ´narcocracia´”.

El senador subrayó que no se puede permitir que las decisiones públicas estén condicionadas por intereses criminales, por lo que anunció la presentación de un punto de acuerdo para exigir la actuación inmediata de las autoridades federales.

El punto de acuerdo contempla cinco exigencias, de las cuales algunas ya han tenido avances parciales o totales tras los recientes acontecimientos:

Se exige que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República, cumpla estrictamente con el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, garantizando que los imputados comparezcan ante la justicia internacional y evitando que las instituciones mexicanas se conviertan en mecanismos de protección. Se solicita un informe detallado al Congreso sobre el estatus jurídico de las solicitudes de extradición, el avance de las investigaciones y el cumplimiento de acuerdos de cooperación internacional. Se plantea que toda la información relacionada con estas investigaciones sea entregada al Instituto Nacional Electoral, a fin de acreditar posibles violaciones graves a los principios democráticos, financiamiento ilícito y vínculos con el crimen organizado. Asimismo, se exhorta al INE a iniciar un procedimiento para la cancelación del registro de Morena, ante las evidencias de violaciones graves y sistemáticas a la ley y la presunta vinculación de sus dirigentes en Sinaloa con organizaciones criminales. Finalmente, aunque el gobernador Rubén Rocha Moya ya se ha separado del cargo, el senador advirtió que aún falta que el senador Enrique Inzunza haga lo propio, con el fin de garantizar investigaciones transparentes, sin el amparo del fuero constitucional.

“El silencio del gobierno federal no es prudencia, es complicidad”, sentenció Vázquez.

El legislador advirtió que México no puede normalizar la convivencia con la narcopolítica: “Si no se actúa ahora, el mensaje será claro: en México el crimen organizado puede operar con impunidad en la política”.

Finalmente, Mario Vázquez reiteró que no habrá silencio ante este tipo de hechos: “No vamos a quedarnos callados mientras se pone en riesgo la democracia de nuestro país. Este punto de acuerdo es un llamado urgente a defender a México de la infiltración criminal. La ley se respeta o se traiciona, y hoy el gobierno está a prueba”.