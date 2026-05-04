Estallan cañones dorados; vapulean a Algodoneros y ganan la serie

fuente: desde las gradas

Dorados de Chihuahua brilló en ambas facetas del juego, con una sólida actuación en el pitcheo además de una exhibición en ofensiva para vencer 19-3 a los Algodoneros de Unión Laguna la noche del domingo en el Estadio Revolución.

La División del Norte anotó en seis de las nueve entradas, diseminó 19 imparables y marcó su mayor cantidad de carreras en un encuentro en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte (LMB).Nick Struck (1-0) obtuvo la victoria en su segunda apertura, al lanzar 5.1 innings, permitiendo tres carreras, cuatro hits, otorgando tres boletos y recetando par de ponches. Touki Toussaint (2-1) fue el derrotado con pelota de 2.1 innings, cinco anotaciones, seis imparables, cuatro bases por bolas y dos ponches. El relevo dorado toleró un indiscutible y abanicó a cinco rivales en tres y dos tercios.Juan Yépez culminó de 6-4 con par de cuadrangulares, dos dobles, sumando cuatro producidas. Andrelton Simmons de 5-3 remolcando tres, Jesús Loya de 5-3 con dos impulsadas, Carlos Muñoz de 5-2 con home run de tres anotaciones.Dorados (6-9) consiguió su segunda serie en condición de visitante, propiciando además la octava derrota en casa al cuadro de los Algodoneros (6-9).La novena chihuahuense comenzó el ataque desde el segundo episodio ante el abridor Touki Toussaint, cuando Leo Piña encontró las bases congestionadas y pegó sencillo remolcador de dos carreras para adelantar a los del “Estado Grande”.

En el tercer acto, el conjunto al mando de Homar Rojas fabricó tres rayitas por conducto del jonrón del venezolano Juan Yépez, llevándose por delante a Carlos “Catito” Muñoz, mientras que el parador en corto Andrelton Simmons impulsó una más con doble, marcando Jesús Loya el 5-0.

La ofensiva dorada explotó en el cuarto rollo en un racimo de siete anotaciones, comenzando con el sencillo productor del parralense Loya, enviando al plato al “Samurái” Alex Mejía y Juan Yepez.

Por su parte, Andrelton Simmons volvió a responder con el madero conectando triple impulsor, además Chihuahua aprovechó los errores del cuadro lagunero para establecer una ventaja de 12-0.Para el quinto capítulo, la visita amplió el liderato tras el cuadrangular de Juan Yépez con su segundo tablazo del encuentro superando por amplio margen la barda del jardín izquierdo.

A su vez, Mark Contreras con la casa llena elevó de sacrificio para mandar al plato a Jesús Loya, quien anotó su tercera del compromiso.Dorados logró una más en la sexta alta, con el extrabase de Juan Yepez alcanzando cuatro remolcadas y situando pizarra de 15-0.

Unión Laguna descifró la serpentina de Nick Struck hasta la sexta tanda, después de permitir un sólo imparable en cinco completas.

Con corredores en las esquinas, Albert Lara pegó doble para producir la primera rayita algodonera, mientras que Mason Martin contra la barda impulsó dos para el rally de tres carreras.

En la última tanda, Carlos Muñoz sumó su cuarto vuelacercas del año, con el jonrón de tres carreras, además la División del Norte anotó una más en wild pitch, colocando el marcador 19-3.

Por su parte, el bullpen se mantuvo a flote con el juarense Daniel De La Fuente retirando dos tercios, el zurdo Demetrio Gutiérrez solventando la séptima en tres bateadores,Braden Webb el octavo capítulo con tres ponches, mientras que Leo Taveras concluyó el duelo con otro cero en la pizarra.