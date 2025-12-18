Acuerdan CCE y FACH ir juntos contra la impunidad y Corrupción

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Leopoldo Mares, visitó al Fiscal Anticorrupción del Estado Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, en un encuentro en el que acordaron colaborar de manera conjunta en el diseño de estrategias que permita a las y los empresarios de Chihuahua desarrollar sus actividades bajo esquemas libres de corrupción, fortaleciendo así la confianza entre el sector público y la iniciativa privada, en materia de prevención, vigilancia, detección y sanción ante cualquier conducta desviada.

Durante la reunión, el Fiscal Valenzuela Holguín expuso un resumen del trabajo realizado al frente de la Fiscalía Anticorrupción, “En Chihuahua el castigo a la corrupción ya alcanzó no solo al servidor público, sino también al empresario, al particular, con ello Chihuahua ha sentado un precedente en la historia de la entidad, ya que este fenómeno requiere de al menos dos actores para consumarse”, puntualizó.

“En Chihuahua, trabajamos día con día para que no haya espacio a la impunidad ni la corrupción. Cuando hay instituciones fuertes hay confianza, hay desarrollo y hay crecimiento”, reafirmó Valenzuela Holguín.

Por su parte, el líder empresarial Leopoldo Mares Delgado, agradeció la apertura de la Fiscalía Anticorrupción y expresó su reconocimiento al trabajo realizado hasta el momento, al señalar que escuchar directamente del titular de la institución las acciones emprendidas genera confianza en la iniciativa privada, ” es bueno contar con servidores públicos comprometidos y decididos a trabajar en favor de la ciudadanía en un trabajo tan complejo”, señaló Mares Delgado.

Ambas partes coincidieron que la corrupción genera desigualdad social, por lo tanto, para lograr el crecimiento y desarrollo económico del Estado es indispensable contar con un sistema coordinado entre instituciones y sectores productivos, donde las autoridades estén obligadas a generar confianza, certeza jurídica y garantizar el Estado de Derecho entre los distintos sectores de la sociedad, particularmente el empresariado.

Finalmente, el titular de la FACH mencionó que son los resultados los que definen al servidor público y a las instituciones. Por lo que ambos reiteraron su disposición de mantener un canal permanente de diálogo y colaboración que permita fortalecer las instituciones, la cultura de la legalidad y el respeto a los Derechos Humanos en la vida económica y pública de Chihuahua.