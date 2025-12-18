Miles de agricultores protestan en Bruselas contra el acuerdo UE-Mercosur

fuente: unotv

Miles de agricultores de distintos países europeos se movilizaron con cientos de tractores para expresar su rechazo al pacto comercial entre la Unión Europea y Mercosur y alertar sobre los posibles recortes previstos en la Política Agraria Común.

Agricultores protestan por el acuerdo UE-Mercosur y los recortes de la PAC en Bruselas

Desde primera hora de este jueves, varios miles de manifestantes procedentes de distintos países europeos han llegado al centro de la capital comunitaria con cientos de tractores, con el objetivo de expresar su oposición al tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur, así como alertar sobre el impacto de los recortes previstos en la Política Agraria Común. Los agricultores han bloqueado accesos estratégicos a la ciudad y al barrio europeo, en donde se celebra una cumbre de líderes de la Unión Europea.

A falta de un recuento oficial, los organizadores estimaron cerca de 8 mil manifestantes y aproximadamente 500 tractores desplegados en distintos puntos de Bruselas. El bloqueo afectó al tráfico y al transporte público desde las primeras horas, mientras las autoridades centraban esfuerzos en contener el avance hacia zonas clave de la ciudad