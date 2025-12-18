Mantente alerta con videojuegos en línea y cuida a tus hijos: Policía Cibernética Municipal

La Unidad de Policía Cibernética Municipal, exhorta a padres y madres de familia a mantenerse alerta con videojuegos en línea, algunos como el Roblox y otros que cuentan con diversos reportes de grooming, a fin de proteger a los más pequeños de la familia.

El grooming es un delito cibernético en el cual una persona adulta se hace pasar por un menor para obtener algún beneficio de niñas, niños y adolescentes, a los cuales contactan por medio del chat del juego y se les solicita fotografías o video de índole sexual.

Por tal motivo se exhorta a los padres de familia a instalar los controles parentales tanto de las aplicaciones como de los dispositivos electrónicos y mantenerse siempre al tanto de con quien juegan o interactúan los menores a través de otros juegos en línea, para así evitar que sean víctimas de este delito.

Para cualquier consulta o incidente pueden contactar a la Policía Cibernética en el teléfono 614-442-73-00 extensión 3214 en donde la atención es totalmente gratuita y confidencial.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, afirma su compromiso de mantener entornos seguros para todos los miembros de la familia y estar actualizado con temáticas ahora tan recurrentes como los ciberdelitos.