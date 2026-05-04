Fortalece estado el sector lechero

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) efectuó una reunión para el análisis de la producción e industrialización de la leche en Chihuahua, como parte del acercamiento permanente con los actores involucrados en este sector productivo.

La sesión se realizó en las oficinas de la SDR, adonde acudieron representantes de Leche para el Bienestar, centros de acopio, industriales, productores lecheros y propietarios de queserías, a fin de fortalecer la coordinación interinstitucional, mejorar los procesos productivos y apoyar la comercialización del producto.

La reunión fue encabezada por el secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz, quien dio la bienvenida a las y los asistentes y reconoció el esfuerzo, compromiso y disposición de todos los participantes para trabajar de manera conjunta en favor del sector.

Ahí, se desarrolló una exposición e intercambio de ideas, experiencias y propuestas, con el fin de fortalecer la cadena de valor de la leche en el estado.

Entre los temas abordados destacaron la capacitación en laboratorios, inocuidad, buenas prácticas de producción, mejora del equipamiento, sanidad animal, bioseguridad, bienestar animal y los programas de apoyo enfocados en elevar la calidad de la leche.

Asimismo, se revisaron las campañas permanentes para la detección de enfermedades como la tuberculosis bovina, fundamentales para mantener los estándares sanitarios y la competitividad del sector en la entidad.

Este encuentro surge a partir de acuerdos previos establecidos con Leche para el Bienestar, con el propósito de que los actores del sector expongan de viva voz las principales necesidades, retos y áreas de oportunidad para avanzar en soluciones concretas.

Las autoridades presentes coincidieron en la relevancia de que exista comunicación y una buena coordinación entre todas las instancias, para dar seguimiento puntual a los temas que se pongan sobre la mesa y fortalecer a este sector estratégico para el estado.

Como parte de la agenda, posteriormente se realizó una visita de campo a un centro de acopio de leche en la ciudad de Chihuahua, donde los asistentes conocieron de primera mano las buenas prácticas implementadas en el manejo, recepción y conservación del producto.