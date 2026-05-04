Roban arsenal en San Felipe; Se llevan 9 pistolas y 3 mil cartuchos de oficinas de Grupo 13

Irrumpen de madrugada, burlan seguridad y escapan en pick up; Fiscalía ya investiga el golpe

Un robo de alto impacto sacudió la madrugada de este lunes al sector San Felipe, luego de que un grupo de sujetos ingresara por la fuerza a las oficinas de Grupo 13 para apoderarse de nueve armas cortas y 3 mil cartuchos útiles, huyendo del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Los delincuentes, que viajaban en una pick up, habrían actuado con precisión y rapidez para concretar el atraco, considerado delicado por el tipo de armamento sustraído, mismo que ahora se encuentra fuera de control y representa un riesgo de seguridad.

Tras el reporte, agentes investigadores y personal de Criminalística desplegaron un operativo en la escena para levantar evidencias, fijar indicios y establecer la ruta de escape de los responsables.

Aunque la Fiscalía General del Estado mantiene hermetismo, las investigaciones ya están en marcha para dar con los autores de este golpe que encendió las alarmas en Chihuahua.

Nueve armas y cientos de balas desaparecieron en minutos… ahora la cacería es contra quienes las tienen.