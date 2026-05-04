Incendio en vivienda de Romanza 2 moviliza a Bomberos

Un fuerte incendio registrado en la parte superior de un domicilio, en el cruce de las calles Marsalá y Torento del fraccionamiento Romanza 2, generó la movilización de corporaciones de seguridad y rescate.

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en arribar al lugar, tras recibir el reporte del siniestro. Al confirmar la magnitud del fuego, solicitaron de inmediato el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Los bomberos ingresaron al inmueble y, tras varios minutos de labores, lograron sofocar las llamas que ya comenzaban a propagarse hacia el interior de la vivienda.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas. Las autoridades indicaron que el origen del incendio aún es desconocido y será determinado mediante las investigaciones correspondientes.