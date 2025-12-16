Realiza Municipio Mega Posada en el Tito Olmos

El alcalde Marco Bonilla y los regidores del H. Ayuntamiento llevaron la Navidad a las instalaciones del deportivo Tuto Olmos para acercar estas fiestas y la alegría a familias del centro – sur de la ciudad.

En esta fiesta que aglomeró a más de 2 mil asistentes, hubo dinámicas, concursos, comida y rifa de premios como juguetes y electrodomésticos, colchones, cobijas y más.

En su mensaje, el Alcalde les expresó que el verdadero significado de la Navidad es la unidad, humildad y sobre todo, estar en familia y compartir el amor.

“Se trata de tres grandes valores: Fe, esperanza y caridad”, les explicó Marco Bonilla, los cuales prevalecen en cada chihuahuense, características que los distingue muy bien siempre para ayudar con amor los unos a los otros.

Finalmente, les deseó una Feliz Navidad y que el próximo año se trabajará con mucho esfuerzo para dar más resultados a las familias en materia de seguridad, obra, calidad de vida y más para beneficio de todas y todos para que Chihuahua avance parejo.

Por su parte, los regidores Isaac Díaz y Félix Martínez, a nombre de sus compañeros regidores, les desearon Feliz Navidad a todos los asistentes ya que las familias, son el corazón de la ciudad y está fiesta es para reconocerlas.

Asimismo, el diputado por el Distrito 17, Carlos Olson, señaló la importancia de la familia y está figura es la que se debe cuidar y preservar en estas celebraciones, y este trabajo continuará el próximo año.