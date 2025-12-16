No al incremento al ISN: empresarios del Noroeste

Empresarios de la región noroeste del estado manifestaron su rechazo a la propuesta del Ejecutivo estatal para imponer un incremento del 1 por ciento al Impuesto Sobre la Nómina (ISN), luego de sostener una reunión con el secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua, José de Jesús Granillo Vázquez, en la que se expusieron los argumentos del gobierno para impulsar dicha medida dentro del próximo paquete económico.

Durante el encuentro, el funcionario estatal explicó que el estado de Chihuahua enfrenta una reducción significativa y sostenida en los recursos federales, derivada de recortes en participaciones, la desaparición o centralización de fondos destinados a infraestructura, seguridad, salud y obra pública, así como una menor asignación de recursos para proyectos estratégicos regionales. Esta situación ha limitado de manera considerable la capacidad financiera del estado para atender compromisos básicos y atender las crecientes demandas de la población, obligando a la administración estatal a buscar alternativas de recaudación propias, entre ellas el planteamiento de incrementar el Impuesto Sobre la Nómina, con el objetivo de compensar la falta de apoyo y flujo de recursos provenientes de la Federación.

No obstante, los empresarios expresaron de manera clara que no acompañarán la propuesta de incrementar el ISN, al considerar que trasladar esta problemática financiera al sector productivo no resuelve el origen del problema y representa una carga adicional para las empresas formales que ya enfrentan un entorno económico complejo y altamente presionado.

La postura expresada por los empresarios de Cuauhtémoc se suma a la manifestada previamente por el sector empresarial de otros municipios del estado, como Chihuahua y Delicias, donde ya se ha fijado un posicionamiento firme en contra del incremento al Impuesto Sobre la Nómina. En ese sentido, se precisó que no existen negociaciones entre empresarios y el gobierno estatal para aceptar dicha propuesta, y que los encuentros sostenidos han tenido un carácter estrictamente informativo.

Los empresarios señalaron que el Impuesto Sobre la Nómina impacta de manera directa al empleo formal, al incrementar los costos laborales y reducir la capacidad de las empresas para invertir, crecer y generar nuevas fuentes de trabajo.

Advirtieron que elevar este gravamen puede afectar la competitividad del estado y generar efectos negativos en la economía regional, especialmente en sectores que operan con márgenes reducidos.

Indicaron además que las empresas ya enfrentan una acumulación de cargas derivadas de reformas laborales y ajustes económicos implementados en los últimos años. Entre ellas destacaron la reducción de la jornada laboral, que implica reestructurar operaciones y asumir mayores costos de personal, así como los incrementos al salario mínimo, incluido el previsto para 2026, que impacta directamente en cuotas patronales, prestaciones y obligaciones fiscales.

A estos factores se suman la inflación, el aumento en los costos de insumos, servicios y energía, así como el cumplimiento de diversas disposiciones fiscales y administrativas necesarias para mantenerse en la formalidad. Ante este escenario, el sector empresarial consideró que imponer un nuevo impuesto estatal no es la vía adecuada para resolver la falta de recursos y podría generar consecuencias adversas para el empleo y la actividad productiva.

Finalmente, los empresarios hicieron un llamado firme a los diputados federales y senadores por Chihuahua, para que gestionen, defiendan …

