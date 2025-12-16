Abierta convocatoria “Abriendo las Puertas 2026” para artistas locales

Con el fin de promover y visibilizar el talento artístico de la capital, el Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua informa que está abierta la convocatoria “Abriendo las Puertas 2026”, dirigida a creadores locales interesados en exponer sus obras en espacios culturales de la ciudad.

Esta iniciativa, que ya se encuentra activa, ofrece a los participantes la oportunidad de llegar a nuevos públicos y exhibir su trabajo en reconocidos recintos culturales de la ciudad. Entre los beneficios destacan:

✔️ Espacios para mostrar obras en museos y centros culturales como Casa Siglo XIX , Museo Sebastian , Centro de Desarrollo Cultural y el Corredor Fotográfico . Noro

, , y el . Noro ✔️ Acompañamiento profesional durante el proceso de montaje. Tiempo

durante el proceso de montaje. Tiempo ✔️ Mayor visibilidad ante el público, medios de comunicación y la comunidad artística local. Tiempo

El registro es completamente digital y se puede realizar a través del formulario oficial disponible en bit.ly/ALP2026. La convocatoria permanece abierta desde el 10 de diciembre de 2025 hasta el 2 de febrero de 2026, fecha límite para enviar trabajos y documentación requerida. Noro

La iniciativa forma parte del esfuerzo continuo del Gobierno Municipal por impulsar la cultura y fortalecer la escena artística local, potenciando el acceso de creadores emergentes y consolidados a espacios expositivos de relevancia en la capital chihuahuense.