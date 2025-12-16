Realizan Radioteletón Parralense 2025

La diputada Alma Portillo participó junto a activistas sociales y ciudadanos parralenses en la edición número 32 del Radioteletón Parralense 2025, con lo que se suma al esfuerzo solidario que busca llevar alegría y apoyo a niñas y niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad durante la temporada navideña.

El Radioteletón Parralense es una campaña que se realiza anualmente con el objetivo de recolectar juguetes y donativos, para brindar respaldo y bienestar a la niñez parralense, además de fomentar valores como la solidaridad y la empatía comunitaria.

Con más de tres décadas de historia, esta iniciativa se ha consolidado como un ejemplo de labor altruista y responsabilidad social, por lo que la legisladora destacó el compromiso del señor Alfredo Salayandía, impulsor del evento.

Alma Portillo señaló que, a lo largo de los años, el Radioteletón Parralense ha contribuido a fortalecer la cohesión social, al reunir la participación de ciudadanas y ciudadanos, escuelas, medios de comunicación, asociaciones civiles, empresas locales y autoridades, quienes se suman por una causa común.

Asimismo, la diputada expresó que participa con orgullo en este tipo de iniciativas, al considerar fundamental la suma de esfuerzos para atender a los sectores más sensibles de la población y fortalecer el tejido social del municipio.