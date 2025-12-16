Impulsan estrategia de promoción turística de Guachochi

Como parte del objetivo de impulsar el desarrollo turístico mediante el trabajo coordinado con el sector, el Gobierno Municipal de Guachochi, informó que a través de la Dirección de Turismo, brindó su apoyo a una iniciativa organizada por prestadores de servicios turísticos locales, orientada a fortalecer la promoción del destino ante agencias de viaje de distintos puntos del estado de Chihuahua.

En el marco de esta iniciativa, acudieron a una cita en Guachochi representantes de 20 empresas turísticas, quienes participaron en una reunión de acercamiento y en un recorrido por diversos atractivos naturales y turísticos del municipio, con el fin de conocer de primera mano los lugares que promoverán a través de sus respectivas empresas.

Agregó que durante el recorrido, las y los participantes visitaron sitios emblemáticos como el Lago de las Garzas, la cascada, El Salto y las instalaciones de la tirolesa, además de otros paisajes que distinguen a Guachochi por su belleza natural. Asimismo, conocieron la oferta de restaurantes y hoteles del municipio, fortaleciendo el vínculo directo con los prestadores de servicios turísticos locales.

“Esta actividad representa un esfuerzo conjunto entre los prestadores de servicios turísticos de Guachochi y el Gobierno Municipal, que suma voluntades para promover de manera integral los atractivos del municipio y generar nuevas oportunidades de difusión, promoción y comercialización del destino”, apuntó.

Al respecto, el presidente municipal, José Yáñez, señaló que es un orgullo acompañar y respaldar las iniciativas que nacen de los propios empresarios locales para promover el corazón de la Sierra Tarahumara. “Estamos seguros de que este trabajo en equipo generará un impacto positivo, impulsará la derrama económica y seguirá posicionando a Guachochi como uno de los principales destinos turísticos del estado de Chihuahua”, expresó.