Presenta Auditor Superior informe de revisión de Cuenta Pública 2024

El Auditor Superior Héctor Acosta Félix presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el resultado de las 213 auditorías practicadas a los poderes del Estado y 67 municipios, realizadas durante este año y correspondientes a la Cuenta Pública 2024. Ante los legisladores, el Auditor informó que se formularon 2 mil 608 observaciones y se emitieron 1 mil 973 recomendaciones a los entes auditados.

A la vez, las revisiones arrojarán hasta 393 promociones de fincamiento de responsabilidades administrativas por faltas no graves, 75 por faltas graves y podrían ser presentadas hasta 29 denuncias penales.

En la reunión, Acosta Félix precisó que derivado de una revisión transversal para detectar documentación apócrifa ofrecida por proveedores en procesos licitatorios se prevén denuncias penales que en su mayoría serían en contra de particulares que manifestaron hechos falsos o presentaron documentos oficiales alterados para obtener contratos de los gobiernos municipales y de los tres poderes.

El Informe General que fue recibido por la Presidenta de la Comisión de Fiscalización, Leticia Ortega, es un resumen de los 213 Informes Individuales correspondientes a cada una de las auditorías practicadas a las áreas de gobierno que fueron incluidas en el Programa Anual de Auditoría 2025.

Con el Informe se da cumplimiento a la obligación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de reportar a la Comisión de Fiscalización el resultado global de la revisión del gasto público ejercido durante el año fiscal 2024 y se concluye además el primer periodo de siete años del actual Auditor Superior.

Cabe destacar que, en este primer periodo de 7 años, la ASE determinó, en forma acumulada, 11 mil 850 observaciones, producto de 1 mil 187 auditorías y revisiones a los entes públicos del Estado de Chihuahua.

La Diputada Leticia Ortega agradeció el trabajo que el equipo de la ASE y el Auditor han realizado para la fiscalización de las cuentas públicas que se ha estado realizando muy profesional y técnica.

Al reconocimiento de la Presidenta se sumaron los Diputados Alma Portillo, Carlos Olson y Arturo Medina quienes destacaron la importancia de mantener con lupa la revisión de los recursos públicos en Chihuahua y en equipo con la labor de la Comisión de fiscalización.