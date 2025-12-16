Primaria Pedro Leal Rodríguez cuentan con instalaciones renovadas

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, renovó la estructura de un domo con pintura y malla sombra en la Escuela Primaria Pedro Leal Rodríguez gracias al programa de Infraestructura Educativa.

Los trabajos que, con una inversión de más de 68 mil pesos, también incluyeron la mejora de las instalaciones en bancas para el patio y el área de bebederos con estructura con malla sombra, para beneficio de 181 estudiantes y maestros.

La directora Blanca Esparza, de la Primaria Pedro Leal Rodríguez, agradeció estos trabajos que han permitido mejorar de manera integral las condiciones del plantel.

“Contamos con 181 estudiantes y a veces es difícil contar con programas que impacten; este programa y la sensibilidad que tiene el alcalde Marco Bonilla para detectar las necesidades en las escuelas nos han permitido estos logros, los niños necesitan espacios dignos para llevar sus actividades educativas y recreativas; una suma de trabajo, una suma de voluntades y resultados”, expresó Blanca Esparza.

La alumna de cuarto grado, Danna Victoria, comentó “me gusta mucho la malla sombra porque así ayuda a poder jugar y que en los eventos que no haya sol. También al comer, hay muchos compañeritos que comen ahí, por ejemplo, yo; el Municipio nos ayudó mucho.”

Así como la primaria Pedro Leal Rodríguez, gracias al programa de Infraestructura Educativa se ha logrado beneficiar a 48 escuelas y más de 11 mil alumnos y alumnas.

Para mayor información de este programa, visita las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal o acudir a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicada en calle Segunda número 4, colonia Centro, segundo piso, dentro del Departamento de Infraestructura Educativa. Horario de atención: lunes a jueves de 9:00 a 15:30 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas.