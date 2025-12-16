Refuerzan identificación de calles con mil 500 nuevas placas y rótulos

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, completó la instalación de mil 500 rótulos y placas esquineras en diversas calles de la ciudad durante los primeros meses del 2025.

Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la identificación de las calles y mejorar los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia como la Policía Municipal, ambulancias y bomberos, así como optimizar la recolección de basura y el mantenimiento de luminarias.

Las colonias beneficiadas en este periodo incluyen: Campesina, Cerro de la Cruz, Punta Oriente, Zootecnia, Cuarteles, Girasoles, Quintas del Sol, Guadalupe, Zarco, Cumbres Universidad, Gustavo Diaz Ordaz, Barrio de Londres y Valle de la Madrid.

En seguimiento a las instrucciones del alcalde Marco Bonilla y en atención de las solicitudes de los ciudadanos, se ha establecido una agenda de colocación de señalizaciones en las colonias y zonas más necesitadas de la capital.

Los trabajos realizados abarcan la rotulación de vialidades, señalización en esquinas, placas domiciliarias y rotulación en banquetas, todos vitales para los vecinos de los sectores beneficiados.

Es importante señalar que algunos rótulos pueden presentar desgaste natural, lo que requiere su repintado o reemplazo.

La directora de Desarrollo Urbano y Ecología, Adriana Díaz, invita a la comunidad chihuahuense a comunicarse para solicitar apoyo del personal de Nomenclatura en áreas que carecen de señalización o que necesitan mantenimiento.

Para mayor información o para solicitar señalización en sus calles y colonias, comuníquese al teléfono 072, extensiones 6044, 6038 y 6037, o visita la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología en calle Camino a la Presa Chuvíscar número 1108, colonia Campesina Nueva.