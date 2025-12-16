Ofrecen servicios gratuitos para perros y gatos en colonia Cerro de la Cruz

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, invita a las familias de la colonia Cerro de la Cruz y zonas cercanas a la jornada gratuita de salud y registro para animales de compañía, este jueves 18 de diciembre de 3:00 pm a 7:00 pm, en el Centro Comunitario Cerro de la Cruz.

Durante la jornada se ofrecerán, sin costo, los siguientes servicios:

Vacunación antirrábica (para animales mayores de 3 meses).

Desparasitación interna y externa.

Registro Municipal de Animales de Compañía.

Entrega de cartillas de vacunación.

El Gobierno Municipal, exhorta a vecinos que cuidan, alimentan o protegen a perritos bajo resguardo comunitario, a que los acerquen para recibir atención para mejorar las condiciones de salud.

Estas jornadas reflejan el interés del Municipio por estar presente en más colonias, apoyar la economía familiar y fomentar una cultura de respeto y responsabilidad hacia los animales de compañía.

Se invita a la ciudadanía a acudir dentro del horario establecido, ya que la atención se brindará conforme al orden de llegada y hasta agotar existencias.