Defiende Chihuahua cumplimiento del Tratado de Aguas

El secretario de Desarrollo Rural del estado, Mauro Parada, informó que no sólo el Gobierno de Chihuahua, sino todo el Consejo de Cuenca del Río Bravo, ha trabajado para aportar elementos técnicos y jurídicos al Gobierno federal, a fin de demostrar que México se encuentra dentro del marco del Tratado de Aguas, el cual contempla periodos extraordinarios derivados de condiciones de sequía.Explicó que el propio tratado establece mecanismos para estos escenarios, los cuales requieren trámites administrativos ante la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) de ambos países, procesos que ya estarían en marcha durante el presente año.

Parada subrayó que la sequía es una realidad tanto en México como en Estados Unidos, y recordó que los fenómenos meteorológicos no reconocen fronteras políticas. Indicó que productores de ambos lados de la cuenca, incluidos Chihuahua y Tamaulipas, son conscientes del nivel crítico de los cuerpos de agua.

Señaló que, al apegarse estrictamente al tratado, no deberían presentarse mayores complicaciones, ya que el acuerdo se basa en la distribución del agua que efectivamente llega al cauce del Río Bravo, la cual ha sido mínima en distintos puntos, no sólo en Ojinaga —donde desemboca el río Conchos—, sino también en la región de Juárez y en Nuevo México, que enfrenta limitaciones similares en sus aportaciones.

Reconoció que existe una presión importante por parte del Gobierno de Estados Unidos, especialmente bajo la nueva administración federal, sin embargo, confió en que la toma de decisiones se sustente en criterios técnicos y numéricos objetivos, como ha ocurrido durante décadas con un tratado que, dijo, ha funcionado correctamente.

En cuanto al ciclo agrícola, informó que este día personal de la dependencia participa en el Comité Hidráulico en Delicias, donde se definirán los volúmenes de agua disponibles. Adelantó que se contempla solicitar alrededor del 30 por ciento del volumen total, lo que permitiría a los productores sembrar aproximadamente 3.5 hectáreas por cada 10, como base para la planeación del ciclo primavera-verano 2025.