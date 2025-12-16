Entrega SPyCI paquetes alimenticios a 263 familias indígenas de la capital

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), entregó paquetes alimenticios a 263 familias que residen en asentamientos indígenas de la ciudad de Chihuahua.

La distribución de los apoyos se efectuó en las comunidades de Pájaro Azul, Ladrilleras Sur y Warijo.

Esta actividad forma parte del programa “Juntos Por Nuestra Identidad”, que tiene como objetivo fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de las familias de los pueblos originarios que habitan en la capital del estado.

Además se brindaron servicios de atención integral a los asistentes, desde la aplicación de los de vacunación infantil y contra el sarampión por parte de la Secretaría de Salud, actividades recreativas organizadas por la SPyCI, entrega de dulces y la tradicional convivencia.

Durante el evento, el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón destacó la importancia de impulsar acciones que atiendan de manera directa las necesidades básicas de las comunidades indígenas, mediante un trabajo coordinado de autoridades y representantes comunitarios.

En el evento estuvieron presentes además, Alicia Reyes, gobernadora del asentamiento Pájaro Azul; Martín Martínez, gobernador de la Ladrilleras Sur y Francisca Santaneño, representante de la comunidad Warijo.