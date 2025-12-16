Fallecieron los 10 tripulantes del Jet que se desplomó en Toluca

Los 10 ocupantes del Jet privado que se desplomó ayer en San Pedro Totoltepec, cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México fallecieron, se trata de ocho pasajeros, entre ellos tres menores de edad, así como el piloto y el copiloto de la aeronave.

La aeronave tipo Cessna Citation 650, matrícula XA-PRO, había despegado de Acapulco y se dirigía al Estado de México, cuando se desplomó en el municipio de San Mateo Atenco, el accidente fue a las 12:31 de la tarde de este lunes 15 de diciembre de 2025.

La comunicación con la torre de control indicó que el piloto reportó que se estaban desplomando casi enseguida vino la colisión que dejó una enorme columna de humo negra que pudo verse a varios kilómetros de distancia.

Elementos del equipo de PC Bomberos Toluca atendieron de manera inmediata un siniestro registrado con una avioneta en la calle Industria Automotriz y Miguel Alemán en la colonia San Pedro Totoltepec.Ayuntamiento de Toluca

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Federal en el Estado de México, dio a conocer que inició una carpeta de investigación por los lamentables hechos donde una aeronave se desplomó la mañana de ayer lunes en San Pedro Totoltepec, cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, en dicha entidad.

El accidente ocurrió en el cruce de Industria Automotriz y bulevar Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec, una zona industrial.