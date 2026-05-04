PIB se contrae 0.8% en I Trim; se generaliza debilidad.

El Economista

Por: Yolanda Morales

Es la mayor caída para un periodo similar desde el 2020; las tres actividades económicas se contrajeron.

La economía mexicana se contrajo 0.8% en el periodo enero-marzo del 2026, respecto del desempeño que había logrado en el trimestre anterior, según la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta primera aproximación al comportamiento de la economía en el primer trimestre corresponde a cifras reales, es decir, descontando inflación y está ajustada por estacionalidad, lo que permite hacer comparables los periodos.Play Video

Al revisar el desempeño del primer trimestre de cada año, la del 2026 resulta la mayor caída para un periodo similar, desde el 2020.

En el detalle de la información se puede ver que las tres actividades económicas esenciales para la producción, distribución y consumo de bienes se contrajeron.

Es la primera vez, desde el último trimestre del 2024, que las tres actividades caen de manera simultánea, señaló aparte la directora de análisis económico y financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Las estimaciones del Inegi evidenciaron que las actividades primarias, de la agricultura y pesca, fueron las que registraron la mayor caída en el trimestre, de 1.4 por ciento.

Mientras las secundarias, que incluyen a la industria manufacturera, de la construcción y generación de energía, se contrajeron 1.1 por ciento.

Y las actividades terciarias, donde están los servicios y el comercio que habían compensado el deterioro de la economía el año pasado, terminaron por contraerse en 0.6% respecto del último trimestre del 2025.

“La contracción refleja un deterioro generalizado en la agricultura, la industria y los servicios, marcando la mayor caída trimestral desde el último cuarto del 2024 y revirtiendo casi por completo el crecimiento del trimestre anterior”, consignó desde Londres, el economista senior de Pantheon Macroeconomics, Andrés Abadía.

La caída trimestral del PIB de 0.8%, según la estimación oportuna del Inegi, rebasó la media estimada por el consenso del mercado consultado por Bloomberg, que estaba en -0.6 por ciento.

Debilidad secuencial no responde a choque aislado: Analistas

El 22 de mayo el Inegi presenta el dato final del PIB en el primer trimestre, incorporando toda la información estadística sobre el desempeño de la actividad.

La contracción de la economía entre enero y marzo del 2026, se presentó tras cuatro registros trimestrales consecutivos de un avance que pasó de 0.3% en el primer trimestre del 2025 a 0.5% en el segundo; luego se moderó al 0.1% y pasó a 0.9% en el último trimestre del 2025.

“Con la estimación preliminar del primer trimestre y sin revisiones de datos anteriores, el efecto acumulativo es de un estancamiento”, subrayó desde Nueva York, el economista para América Latina en Goldman Sachs, Alberto Ramos.

Andrés Abadía considera que se confirma un debilitamiento secuencial del dinamismo interno y que “no puede leerse como un reflejo de un choque aislado”.

“El menor consumo, la menor inversión de capital y las condiciones financieras aún restrictivas siguen afectando la actividad, lo que se presenta al mismo tiempo que las dificultades específicas de los sectores agrícola y minero”, señaló el experto de Pantheon Macroeconomics.

Economía interna debilitada

La experta de Banco Base comentó que el consumo tiene la mayor ponderación en el PIB, cercana a 70 por ciento.

Resaltó que el debilitamiento que presentó el consumo en el primer trimestre del año, puede ser resultado de todo lo que pasó en el 2025: deterioro en el mercado laboral, caída en las remesas, confianza en el consumidor y la reconfiguración que presentaron las exportaciones.

Dijo que hay un deterioro en el presupuesto familiar, por menor ingreso de remesas o bien, porque ya no están en el mercado formal del empleo. Y como tienen cautela o miedo del panorama económico futuro, moderan su consumo.

Agregó que la reconfiguración que presentaron las exportaciones es otro factor que determinó la moderación del consumo.

“Se han caído las exportaciones de alto valor agregado, como son las manufactureras del sector automotriz, mientras se han incrementado las de equipo de cómputo, que tienen bajo valor agregado y un modelo de ensamblaje o maquila, que no tienen una derrama económica como las de otros sectores de la actividad económica”.

Es por ello que esta dinámica no ha generado incrementos en la contratación de personal, ni tampoco Inversión Extranjera Directa.

Servicios, se agotó la resiliencia

Sobre la contracción del sector servicios en el primer trimestre, que contrasta con la resiliencia del año pasado, Siller dijo que puede estar reflejando una trampa de estancamiento.

“A la gente no le alcanza, a pesar de que el gobierno sigue incrementando sus programas sociales, eso no es suficiente para el largo plazo. Se tienen que crear condiciones para que haya empleo en el mercado formal”, resaltó.

En un análisis aparte, economistas de grupo financiero Banorte sostuvieron que “el sesgo bajista en la moneda local de las remesas” puede estar también detrás de esta contracción de los servicios.

Información del Inegi muestra que la contracción del sector servicios en el primer trimestre es la primera que se presenta desde el 2019.

Los datos oficiales a febrero sugieren heterogeneidad entre subsectores, “aunque a la baja”. Entre los sectores de mayor debilidad se ubicaron el esparcimiento, comercio al por mayor y apoyo a los negocios.

Infográfico EE