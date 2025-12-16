Asumiremos costo político: Chávez sobre protesta por incremento al ISN

La propuesta de incrementar el Impuesto sobre Nómina (ISN) del 3% al 4% ha encendido las alarmas del sector empresarial, cuya protesta se materializó esta mañana con la presencia de una comitiva en el Congreso del Estado de Chihuahua para exigir a los diputados locales que rechacen el alza.

El coordinador de la bancada panista, diputado Alfredo Chávez Madrid, defendió la necesidad de este aumento, contemplado en el Paquete Económico 2026, a pesar del evidente descontento de las cámaras empresariales que denuncian una afectación a la economía de los chihuahuenses.

Chávez Madrid argumentó que la modificación de la tasa del gravamen es una respuesta obligada a la disminución de las participaciones federales que el Gobierno de México ha entregado a Chihuahua. Ante la manifestación, el legislador invitó a los empresarios a que sus reclamos se dirijan a la Federación.

El diputado panista enfatizó que la realidad financiera del Estado, marcada por el retiro de recursos federales, exige soluciones locales. “Yo reconozco un liderazgo social de los empresarios, pero también ellos deben de reconocer la realidad que impera en el Estado y la realidad en la que nos tiene la Federación”, sostuvo.

En un intento por calmar las preocupaciones sobre el uso de los recursos, el coordinador del PAN aseguró que el dinero extra que se recaude mediante el ISN en 2026 tendrá un destino específico: obra pública y desarrollo de infraestructura, especialmente en carreteras.

“Se prevé en este Paquete, por supuesto, este tipo de temas. Por supuesto que necesitamos hacer cosas. Y si eso tiene un costo político, lo vamos a asumir”, indicó Chávez Madrid, asegurando que los fondos no se usarán en gasto corriente, pago de funcionarios, ni campañas políticas.