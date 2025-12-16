Concluye Municipio convocatoria del FOMAC 9

El Instituto de Cultura, informa que la convocatoria del Fondo Municipal para Artistas y Creadores (FOMAC) emisión 9, concluyó exitosamente su periodo de registro con un total de 401 proyectos inscritos, lo que refleja el interés y la participación activa de la comunidad artística y cultural de la ciudad.

El FOMAC 9, presentado en noviembre de 2025, contempla una inversión histórica de 4.2 millones de pesos destinada a impulsar el talento local y fortalecer el desarrollo cultural. Este programa se ha consolidado, desde su creación en 2017, como uno de los principales instrumentos del Gobierno Municipal para promover la profesionalización, producción y difusión de proyectos artísticos en diversas disciplinas.

El Instituto de Cultura Municipio reconoce la confianza de creadoras, creadores, artistas, investigadores y gestores culturales que participaron en esta novena emisión, así como el compromiso del alcalde Marco Bonilla y del Gobierno Municipal por las políticas públicas que favorecen el acceso equitativo a los recursos culturales.