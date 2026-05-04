La noche en que Shakira paralizó Copacabana: un show histórico ante más de 3 millones de asistentes.

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Antonio Diéguez

Shakira volvió a demostrar por qué es una de las artistas más influyentes del planeta. Su concierto de anoche en la playa de Copacabana (Río de Janeiro), uno de los eventos musicales más esperados del año, se ha convertido en un hito sin precedentes para la música latina. Más de tres millones de personas se reunieron frente al mar para ver a la colombiana en un espectáculo único que ya forma parte de la historia cultural de la región y que ha convertido a la colombiana en la artista latinoamericana más importante de todos los tiempos.

La artista llevó a Brasil su show Las Mujeres Ya No Lloran, adaptado para la ocasión con un formato único y lleno de sorpresas. Sobre el escenario compartió momentos con figuras esenciales de la música brasileña, entre ellas Caetano Veloso, su hermana Maria Bethânia, Ivete Sangalo y Anitta, quien recibió a Shakira en casa para estrenar juntas en directo su nuevo tema Chocka Chocka.

Shakira en su concierto histórico de Copacabana (GTRES)

El repertorio recorrió todas las etapas de su prolífica carrera, desde clásicos como Hips Don’t Lie, La Tortura o Antología, hasta colaboraciones icónicas como Can’t Remember To Forget You y éxitos recientes como Zoo, tema original de la película de animación Zootrópolis, en la que Shakira pone voz y personalidad a Gazelle. Un viaje musical que celebró su trayectoria y confirmó su vigencia absoluta como icono global.

Shakira compartió escenario con destacados músicos brasileños (GTRES)

Anoche, en Copacabana, la de Barranquilla firmó una actuación de leyenda, demostrando su influencia y relevancia como icono total de la cultura latinoamericana. Shakira ha llegado a donde no lo ha hecho nadie que hable español y supera, con este concierto, a leyendas como Rod Stewart. Hasta ayer, este ostentaba el récord del concierto más grande de la historia. Ahora La Loba también se lleva ese premio a casa.

Shakira hizo historia en Brasil (GTRES)

Un impacto histórico para la música latina

El concierto de Copacabana este 2 de mayo no solo batió récords de asistencia: también superó marcas económicas y de impacto cultural. Según estimaciones locales, el evento generó más de 160 millones de dólares en la ciudad, una cifra que supera los registros de conciertos anteriores en la misma playa, como los de Lady Gaga (120 millones) o Madonna (96 millones). Y es que la colombiana continúa llevando prosperidad allá donde va y el impacto económico de sus conciertos ya es parte de su legado.

Shakira y sus espectaculares coreografías sobre el escenario (GTRES)

La magnitud del espectáculo confirma el momento extraordinario que vive Shakira desde su regreso a los escenarios. No solo se ha embarcado en la gira más grande de su carrera, sino que su tour Las Mujeres Ya No Lloranse ha convertido en un fenómeno global que trasciende lo musical y que está dejando una huella incalculaber en cada ciudad que visita, tanto en lo cultural como en lo económico.

Una gira que marca época

En los últimos meses, la artista ha llenado estadios en Estados Unidos y Latinoamérica —solo en Ciudad de México reunió a más de 1,2 millones de personas en sus distintas fechas—, ha conquistado Oriente Medio y Asia con algunos de los conciertos más multitudinarios del territorio y ha anunciado una histórica residencia europea en Madrid, donde ofrecerá 11 conciertos, entre septiembre y octubre.

La colombiana en un momento del concierto de Copacabana (GTRES)

“Mi gente linda. 11 conciertos. No puedo creer que todo esto esté ocurriendo. Me conmueve y me emociona saber que estarán ahí conmigo. Los quiero demasiado. Madrid is gonna be the biggest party!!!”, compartió en redes sociales anunciando la ampliación de fechas en la capital española. Y es que tras ocho años sin pisar España, la artista regresa por todo lo alto. Incluso tendrá un El ‘Estadio de Shakira, se construirá para recinto específico, ‘Estadio Shakira’, que se construirá para albergar dichos shows.

Copacabana ha sido, simplemente, otro capítulo de una gira que está redefiniendo lo que significa ser una estrella global en 2026. Un espectáculo que confirma que Shakira no tiene techo y que su influencia global continúa creciendo a un ritmo que ninguna otra artista latina ha alcanzado.

La Loba volvió a rugir anoche en Copacabana (GTRES)

La Loba volvió a rugir anoche. Y lo hizo ante millones de personas, en una noche que ya pertenece a la historia de la música.