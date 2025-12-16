Empresarios rechazan aumento al ISN y anuncian protesta en el Congreso

Representantes de los 18 organismos empresariales que conforman la región noroeste del estado manifestaron su rechazo a la propuesta del Ejecutivo estatal para incrementar de un tres a cuatro por ciento el Impuesto Sobre la Nómina (ISN), al considerar que dicha medida impactaría de manera directa al empleo formal y a la competitividad económica.

Los empresarios adelantaron que este martes acudirán al Congreso del Estado para manifestarse al final de la sesión legislativa y pedir a las y los diputados locales que recuerden su función principal: representar a la ciudadanía.

Durante una rueda de prensa, Leopoldo Mares, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que el sector productivo no busca un enfrentamiento con las autoridades, sino establecer un trabajo conjunto que permita encontrar soluciones que beneficien a todos.

Por su parte, Jorge Treviño, dirigente de Coparmex, reconoció que existe una creciente concentración de recursos en el ámbito federal, lo que ha generado una asfixia financiera en los estados; sin embargo, subrayó su desacuerdo con la creación o incremento de impuestos locales.

“Los empleos formales han crecido, lo que demuestra el compromiso de las empresas locales que le apuestan al desarrollo y al crecimiento”, expresó.

Los empresarios señalaron que la limitada capacidad financiera del estado, derivada de la reducción de recursos federales, ha llevado a la administración estatal a buscar alternativas de recaudación propias, entre ellas el aumento al ISN para compensar la falta de flujo de recursos.

No obstante, advirtieron que este impuesto afecta directamente a las empresas al incrementar los costos laborales, lo que reduce la posibilidad de invertir, expandirse y generar nuevas fuentes de empleo, además de poner en riesgo la competitividad del estado, especialmente en sectores que operan con márgenes reducidos.