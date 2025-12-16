Analiza Sindicatura aprobación del Presupuesto de Egresos 2026

Como parte de su labor de supervisar la correcta aplicación de los recursos públicos, la Síndica Municipal Olivia Franco y personal de la Sindicatura de Chihuahua participaron en las comparecencias de los directores de diversas dependencias relativas al anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2026, y posteriormente en la aprobación del mismo por la Comisión de Hacienda y Planeación.

La Síndica Olivia Franco destacó la importancia de este ejercicio: “Seguimos trabajando con responsabilidad para fortalecer el análisis del presupuesto municipal, dando seguimiento puntual al uso de los recursos y a los resultados para nuestro municipio”.

El anteproyecto, que contempla un presupuesto de poco más de 7 mil 342 millones de pesos, fue aprobado por la Comisión de Hacienda y Planeación, luego de que las dependencias del Gobierno Municipal expusieran sus proyectos los días 11 y 12 de diciembre.

En la sesión participaron la Tesorera Municipal, Aida Amanda Córdova Chávez, la Síndica Municipal, Olivia Franco Barragán, así como los regidores que integran la comisión: Lupita Aragón Castillo, Joni Barajas González, Ana Lilia Orozco Ortiz, Isela Martínez Días y Elena Rojo, además de los regidores Adán Galicia Chaparro, Eliel García Ramos, Félix Martínez Adriano y Luis Villegas Escandón.

El anteproyecto será sometido a votación de la totalidad de regidores en la Sesión Ordinaria de Cabildo, programada para el próximo viernes 19 de diciembre, dando continuidad al compromiso de la administración municipal con el uso responsable de los recursos públicos y el desarrollo de la ciudad.