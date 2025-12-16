Hoy, es el Premio The Best 2025 de la FIFA

Fuente: La Razón

Reportero: Alejandro Ayala

Este martes 16 de diciembre se realiza la gala del Premio The Best, que coronará a los mejores exponentes del futbol en el mundo según la FIFA. La premiación se realiza en Doha, Qatar y será muy especial, pues es la décima edición de este galardón, que llegó para competir con el Balón de Oro.

Durante la ceremonia se entregarán distintivos masculinos y femeninos, pero los más esperados son para conocer al mejor jugador y jugadora del mundo, así como a los entrenadores, en donde está nominado Javier El Vasco Aguirre, actual timonel de la Selección Mexicana.

La gala del Premio The Best inicia este martes 16 de diciembre en Doha, Qatar. Inicia a las 11:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por el sitio web de la FIFA completamente en vivo y gratis.

¿Qué premios se entregan en The Best de la FIFA?

Mejor jugador

Mejor jugadora

Mejor portero y portera

Mejor entrenador masculino

Mejor entrenadora femenino

Premio Púskas (mejor gol)

Premio Marta (mejor gol femenino)

Premio Fair Play

Premio a la Afición

Los ganadores de cada premio se eligen en votaciones con aficionados, capitanes, entrenadores y periodistas. Cada voto vale lo mismo y el periodo comprendido para los logros es del 11 de agosto de 2024 hasta el 2 de agosto de 2025.