Realiza Cobach Cuauhtémoc colecta de juguetes

Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach), a través del Plantel 14 de Cuauhtémoc realizó su colecta anual de juguetes “Magia en Construcción”, que se entregarán a niñas y niños en situación de vulnerabilidad, que viven en la Sierra Tarahumara.

En esta edición, estudiantes de los planteles 2 y 4 de Chihuahua, y del 5 y 6 de Ciudad Juárez se sumaron a la campaña bajo el lema “Juntos logramos cosas maravillosas”, lo que amplió el alcance y el impacto social de la recolección.

Mediante esta actividad, más de 1,500 niñas y niños de 16 albergues y escuelas ubicados en localidades como Anáhuac, Balleza, Guerrero y Tomochi, recibieron sus juguetes durante las jornadas de convivencia que incluyeron piñatas, dulces y actividades recreativas.

Con acciones como la colecta “Magia en Construcción”, Cobach contribuye a la formación integral de sus estudiantes, entre los cuales promueve valores como la solidaridad, la empatía y la responsabilidad social, al tiempo que apoya el bienestar de la población.