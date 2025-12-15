Muere legendario Solomon Grundy, a los 64 años

Solomon Grundy, icónico luchador que tuvo un destacado paso por México, murió este 15 de diciembre a los 64 años tras una larga lucha con problemas de salud.

‘El Dandy’, exluchador mexicano, fue el encargado de dar a conocer el deceso de quien fuera conocido como el ‘Granjero de Kentucky’ a lo largo de su gran carrera; no reveló la causa del fallecimiento.

Grundy estuvo pasando por varios problemas de salud en los últimos años, pero el más conocido fue la insuficiencia renal, la cual lo alejó de la lucha libre y provocó que perdiera una gran cantidad de peso.