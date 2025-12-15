Deja desplome de avioneta 7 muertos en Toluca

Fuente: La Razón

Reportero: Arturo Meléndez

El desplome de una avioneta en Toluca, Estado de México, ocurrido la tarde de este lunes, dejó un saldo de al menos siete personas muertas, según informaron autoridades estatales.

En entrevista con medios, Adrián Hernández, coordinador General de Protección Civil del Estado de México, aseguró que, durante la ejecución de las labores de seguridad por estos hechos, se encontró con que fallecieron siete personas, de las 10 que abordaban la aeronave.

Previamente, de manera extraoficial se había reportado que los 10 ocupantes habían fallecido, por lo que se presume que tres sobrevivieron, aunque se desconocen identidades y estado de salud.

Por otro lado, sobre las labores de seguridad derivadas de estos hechos, el coordinador de Protección Civil estatal afirmó que el incendio, resultado del desplome de la avioneta, ya ha sido controlado.

Remarcó que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se encuentra en el lugar de los hechos para realizar los peritajes correspondientes.