Inaugura IEE en Delicias el mural “Resonancia del Sufragio”,

El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) llevó a cabo este día, a las 15:00 horas, la develación del mural “Resonancia del Sufragio”, obra de la artista Nadia Carolina Valdez, como parte del proyecto Muro Cívico 2025, iniciativa que promueve la cultura cívica y la participación ciudadana a través del arte público en distintos municipios del estado.

El evento contó con la presencia de la Consejera Presidenta del IEE, Yanko Durán Prieto, quien destacó la importancia de acercar la democracia a la ciudadanía mediante expresiones artísticas que dialogan con el entorno y fortalecen el sentido comunitario. Subrayó que el Muro Cívico busca que los valores democráticos estén presentes en la vida cotidiana, más allá de los procesos electorales.

Asimismo, asistieron el Consejero Electoral Víctor Yuri Zapata Leos, la Consejera Electoral Diana Patricia Ontiveros Aguirre y el Consejero Electoral Jesús Miguel Armendáriz Olivares, quienes coincidieron en la relevancia de impulsar el talento local y de generar espacios públicos que inviten a la reflexión sobre el voto, la participación y la responsabilidad ciudadana.

Durante su intervención, la artista Nadia Carolina Valdez compartió que su obra, titulada “Resonancia del Sufragio”, busca representar el eco colectivo de la voz ciudadana y la trascendencia del voto como una expresión de identidad, memoria y participación democrática, que se construye y se fortalece desde lo local.

El mural de Ciudad Delicias forma parte de una serie de cinco murales que se realizan en los municipios de Ciudad Juárez, Chihuahua, Camargo, Delicias e Hidalgo del Parral, todos seleccionados mediante convocatoria pública. Cada artista recibió un apoyo económico de $22,000.00 para la creación de su obra, con el objetivo de promover la expresión artística y la apropiación social del espacio público.

Tras los mensajes institucionales, las autoridades y la artista llevaron a cabo el corte de listón, con lo cual se realizó la develación oficial del mural ante la comunidad deliciense.

Con este acto, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua reafirma su compromiso de fortalecer la cultura cívica y la participación ciudadana mediante iniciativas que acercan la democracia a la vida cotidiana.