Será enterrado Abraham Quintanilla en el mismo sitio que su hija Selena?

Luego de que A.B. Quintanilla confirmara la triste noticia de la muerte de su padre, el señor Abraham Isaac, después de 30 años del asesinato de su hija Selena Quintanilla, finalmente se pudieron reencontrar, aún no no se ha confirmado la causa oficial de su muerte, pero no existe ninguna investigación en torno a la muerte del productor musical, ya que no había indicios de algún crimen.

El señor Abraham tenía 86 años el momento de su muerte, y se sabía que tenía problemas de salud. Reportes señalan que padecía diabetes y problemas de presión arterial.

El cuerpo de Abraham Quintanilla ya fue entregado a la funeraria y, según información de Noticias Telemundo, se presume que será velado y enterrado en el mismo lugar que lo hicieron con Selena Quintanilla.

Hace 30 años, cuando Selena Quintanilla fue asesinada por Yolanda Saldívar, fue enterrada en el Seaside Memorial Park & Funeral Home, Corpus Christi, Texas, Estados Unidos.

Sobre el legado de Selena, se sabe que Suzette Quintanilla estaría a cargo de las producciones, documentales, música y hasta museos en torno a la reina del Tex-Mex.