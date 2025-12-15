Atiende Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio 66 denuncias y realiza 19 clausuras

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, informa a la ciudadanía sobre las acciones realizadas del 8 al 12 de diciembre, como parte de los trabajos de vigilancia, ordenamiento urbano y protección del medio ambiente.

Durante esta semana, el personal de Guardianes Ecológicos e Inspectores de Obra llevó a cabo las siguientes actividades:

Resultados del área de Ecología

El equipo de Guardianes Ecológicos atendió reportes y efectuó acciones relacionadas con:

24 denuncias atendidas – operativo cero tolerancias para despejar vía pública, retiro de vehículos con Vialidad, Notificaciones de limpieza de banquetas, y atención a denuncias por ruido excesivo.

Resultados del área de Inspectores de Obra

Los Inspectores de Obra supervisaron y verificaron:

42 denuncias ciudadanas atendidas: construcciones sin permiso, filtraciones de agua en muros, remodelaciones, entre otras.

19 clausuras de casa habitación y comercial por no contar con permisos y licencias, casa habitación y comercial.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo las labores de supervisión, protección ambiental y ordenamiento de la ciudad, en beneficio de todas y todos los chihuahuenses.

Para mayor información, o para presentar un reporte o denuncia, la ciudadanía puede comunicarse al 072, extensiones 6044, 6054 y 6023, o acudir a las oficinas ubicadas en Camino a la Presa Chuvíscar número 1108, colonia Campesina Nueva.