Al menos 11 muertos tras tiroteo en fiesta judía

fuente: unotv

Una de las playas más emblemáticas del país se transformó en escenario de terror. Al menos once personas murieron y otras 29 resultaron heridas este domingo tras un tiroteo masivo en Bondi Beach, al este de Sídney, durante una celebración judía por el inicio de Janucá. Las autoridades australianas calificaron el ataque como un acto terrorista con motivación antisemita.

El ataque ocurrió durante el evento “Chanukah by the Sea”, que congregaba a cerca de mil asistentes, entre familias, niños y turistas. Según la policía de Nueva Gales del Sur, uno de los sospechosos murió en el lugar, mientras que un segundo agresor permanece en estado crítico bajo custodia médica.

Explosivos, armas y una operación coordinada

La policía confirmó el hallazgo de artefactos explosivos improvisados dentro de un vehículo cercano a la playa, vinculado al atacante fallecido. Este elemento reforzó la hipótesis de que se trató de un ataque planificado, no de un acto aislado.

Las primeras llamadas de emergencia se registraron a las 18:47 horas locales, cuando múltiples testigos reportaron disparos continuos en plena zona recreativa, uno de los puntos más concurridos de Australia durante los fines de semana.

“Bang, bang, bang”: el terror en primera persona

Camilo Díaz, estudiante chileno de 25 años que se encontraba en el lugar, relató que los disparos parecían no terminar.

Se sintió como diez minutos seguidos de ‘bang, bang, bang’. Parecía un arma muy potente”, dijo.