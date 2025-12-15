¿Por qué los bancos podrán bloquear tus transferencias?

A partir del 1 de enero de 2026, los bancos en México podrán bloquear tus transferencias realizadas desde aplicaciones móviles si los cuentahabientes no activan el Monto Transaccional del Usuario (MTU), un mecanismo de seguridad obligatorio.

Esta medida forma parte de una actualización regulatoria emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de junio de 2024.

Desde entonces, los bancos han trabajado en la implementación de sistemas que permitirán vigilar y controlar el volumen de transferencias digitales realizadas por cada cliente.

¿Por qué podrían bloquear tus transferencias?

Los bancos estarán facultados para bloquear transferencias que rebasen un límite personalizado, conocido como MTU, con el objetivo de fortalecer la seguridad financiera y reducir riesgos de fraude.

MTU obliga a las instituciones financieras a establecer un límite mensual personalizado para cada usuario, con base en su historial de movimientos y comportamiento operativo.