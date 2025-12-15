Celebra Estado tradicionales posadas en centros comunitarios

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) informó que como parte de los festejos decembrinos, iniciaron las tradicionales posadas en diversos centros comunitarios de la ciudad de Chihuahua.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, detalló que estas celebraciones forman parte de un esfuerzo para llevar alegría a todos los rincones de Chihuahua, y asegurar que ninguna familia se quede sin disfrutar de la Navidad.

Los eventos se realizaron en los centros comunitarios Niños Alegres, ubicado en la colonia Granjas; Tierra y Libertad, y Madera 65, donde las y los asistentes disfrutaron de un ambiente de convivencia y celebración.

En cada espacio se ofrecieron diversas actividades recreativas para las y los usuarios, que fortalecieron la convivencia familiar y generaron momentos de alegría para niñas y niños, quienes además recibieron regalos y dulces.

El funcionario destacó que la SDHyBC tiene el propósito de continuar con estas celebraciones en más centros comunitarios y Casas de los Abuelos, así como en coordinación con comités de vecinos, para llevar felicidad a más personas durante estas fechas decembrinas.