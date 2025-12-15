Ponte al corriente en tu Predial y aprovecha el descuento del 100% en los recargos

El Gobierno Municipal, a través de la Tesorería, invita a las y los ciudadanos rezago en su Predial, a fin de que regularicen su adeudo de años anteriores con el descuento del 100 por ciento en los recargos, el cual estará vigente hasta el 29 de diciembre.

Pueden hacer el pago en línea vía mensaje WhatsApp por medio del TesoChat al teléfono: 614-120 -00-13, o a través de la página del municipio: www.municipiochihuahua.gob.mx.

También, quienes desean hacer el pago de forma presencial pueden acudir a los 10 puntos para el pago que se tienen por toda la ciudad, algunos espacios dan atención de lunes a viernes, otros de lunes a sábado y las cajas receptoras de las comandancias Norte y Sur, son 24 horas.

Cabe destacar que se puede hacer el pago con tarjetas a 3 o 6 meses sin intereses de manera física o en línea, ya sea en la página o en el TesoChat; para dudas o aclaraciones se pueden comunicar al 072 en las extensiones: 7119, 7115, 7159, 6714 y 6717.

HORARIO Y UBICACIÓN DE LAS CAJAS DE TESORERÍA

CENTRO

1. Cajas Tesorería, calle Mina #408 colonia Centro.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

2. Tesorería Plaza de Armas (Edificio Eloy S. Vallina), calle Victoria #14 colonia Centro.

Horario de 8:00 am a 3:30 pm de lunes a viernes.

NORTE

3. Alsuper Nogales, local 6 (a un costado de la tienda) avenida Cristóbal Colón, equina con Circuito Universitario local #6.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a jueves, y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.

4. Parque Fundadores, (antes Huerta Legarreta) calle Miguel Barragán y Portugal, Kiosco

Cibernético.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a jueves, y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.

5. Comandancia de Seguridad Pública Norte, Avenida Homero #500.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo.

SUR

6. Desarrollo Urbano, calle Presa Chuvíscar #1108.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a jueves, y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.

7. Comandancia de Seguridad Pública Sur, Avenida Pacheco #8800.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo.

8. Rastro TIF, Periférico Lombardo Toledano #13401.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a jueves, y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.

9. Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 8:00 am a 3:00 pm.

10. Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc.

Horario de 8:30 am a 3:30 pm de lunes a jueves, viernes de 8:00 am a 2:00 pm y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.